На Тайване из-за густого тумана столкнулись 20 машин

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли, восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием 20 машин на Тайване, передает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

Авария случилась на скоростном шоссе на стыке уездов Цзяи и Юньлинь в западной части Тайваня. В условиях густого тумана друг в друга врезались 13 легковых автомобилей и семь грузовиков, один из которых перевозил цистерны со сжиженным нефтяным газом.

Пострадавшие госпитализированы.-0-