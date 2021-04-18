На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Тайване и ощущалось во многих районах этого острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тайваньскую сейсмологическую службу.

Эпицентр находился на восточном побережье, в 19,2 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 15 км. Колебания почвы ощущались на территории уездов Илань, Хуалянь, Наньтоу, Чжанхуа, в целом ряде городов. Данных о пострадавших и ущербе пока не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.-0-