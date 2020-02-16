На Тайване зафиксирована первая смерть от коронавируса

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таксист умер от коронавируса на Тайване. Его смерть стала первой на острове и пятой за пределами материкового Китая, сообщает Reuters.

В министерстве здравоохранения Тайваня сообщили, что умерший - 61-летний мужчина, у которого были диабет и гепатит В. На сегодняшний день на острове зафиксировано 20 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

Известно, что мужчина не выезжал за границу, однако среди его клиентов были жители Гонконга, Макао и материкового Китая. У одного из членов семьи погибшего также подтвердили наличие вируса.

Власти пытаются как можно скорее установить источник коронавирусной инфекци COVID-19, чтобы не допустить ее дальнейшего распространения.

Тайвань запретил въезд китайским туристам и иностранцам, которые недавно побывали в Китае. Приостановлено большинство рейсов в страну-соседку.-0-