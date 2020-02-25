На территории федеральной земли Гессен в Германии отменили карнавалы

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории федеральной земли Гессен в Германии отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу людей на карнавале в Фолькмарзене. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция полагает, что сейчас нет никаких признаков угрозы нападений в других местах, но жителей просят избегать больших скоплений людей.

По последним данным, во время наезда автомобиля на толпу людей во время карнавала в Фолькмарзене пострадали 30 человек, среди них немало детей. Семь человек получили тяжелые ранения.

Водитель умышленно направил автомобиль на людей во время карнавала - полиция Германии В региональном Министерстве внутренних дел заявили, что "в настоящее время нельзя исключать теракта". Расследование случившегося взяла на себя генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.

29-летний водитель автомобиля, гражданин Германии, который также ранен, задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном наезде. Мотивы поступка пока неизвестны.-0-