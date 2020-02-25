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25 февраля 2020, 01:07

На территории федеральной земли Гессен в Германии отменили карнавалы

Фото Reuters
Фото Reuters

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории федеральной земли Гессен в Германии отменили все карнавалы после наезда автомобиля на толпу людей на карнавале в Фолькмарзене. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Полиция полагает, что сейчас нет никаких признаков угрозы нападений в других местах, но жителей просят избегать больших скоплений людей.

По последним данным, во время наезда автомобиля на толпу людей во время карнавала в Фолькмарзене пострадали 30 человек, среди них немало детей. Семь человек получили тяжелые ранения.

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Среди пострадавших есть дети. По данным полиции, водитель задержан.

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В региональном Министерстве внутренних дел заявили, что "в настоящее время нельзя исключать теракта". Расследование случившегося взяла на себя генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне.

29-летний водитель автомобиля, гражданин Германии, который также ранен, задержан, ему предъявлено обвинение в умышленном наезде. Мотивы поступка пока неизвестны.-0-

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