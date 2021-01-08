На территории горнолыжного комплекса в России сошла лавина - под снегом могут находиться люди

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лавина сошла на территории горнолыжного комплекса "Гора отдельная" недалеко от Норильска, под снегом могут находиться пять человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Лавина сошла около Норильска, под снегом, предварительно, [находятся] пять человек, включая двоих детей", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС России, под лавину попали пять домов, в которых находились люди. На месте работают 200 спасателей и 18 единиц техники.

Источник ТАСС в экстренных службах подчеркнул, что в районе ЧП существует угроза повторного схода лавины. В связи с этим принимаются необходимые меры безопасности. В руководстве комплекса отметили, что лавина накрыла территорию в 300 кв. м.

Горнолыжный комплекс "Гора Отдельная" находится на окраине Норильска. На курорте оборудованы семь спусков, имеющих различную степень сложности.-0-