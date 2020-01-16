На территории посольства России в Бейруте разорвались две гранаты со слезоточивым газом

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две гранаты со слезоточивым газом разорвались 15 января на территории посольства РФ в Бейруте. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает агентство, никто из сотрудников и членов их семей не пострадал. Охрана дипмиссии усилена в связи со столкновениями между полицейскими и демонстрантами на улице Мар-Ильяс.

Ранее ливанские жандармы применили гранаты со слезоточивым газом и резиновые дубинки для разгона участников протестов. Демонстранты собрались возле здания казармы внутренних сил безопасности у въезда на улицу Мар-Ильяс, чтобы потребовать освобождения арестованных 14 января активистов, участвовавших в стычках с полицией на торговой улице Хамра. Было задержано 59 человек.

Массовые протесты начались в Ливане 17 октября прошлого года и привели к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири.

Президент республики Мишель Аун поручил 19 декабря сформировать новый кабинет независимому политику Хасану Диабу. Его кандидатуру поддержали 69 из 128 депутатов. Но протесты после этого не прекратились. Теперь демонстранты требуют роспуска парламента и досрочных выборов.-0-