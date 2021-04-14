На территории Тамбовской ТЭЦ произошло обрушение кровли и части стены

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Тамбове на территории ТЭЦ произошло обрушение кровли и стены здания диспетчерской. Два человека госпитализированы. Следственный комитет по Тамбовской области начал проверку, сообщает ТАСС.

"Сегодня утром в 4.40 на территории ТЭЦ на проезде Энергетиков города Тамбова произошло обрушение кровли и верхнего (третьего) этажа здания диспетчерской. По данному факту следственными органами СУ СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК, выясняются причины произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным СК, спасатели извлекли из-под завалов двух работников. Пострадавших мужчин госпитализировали. Как уточнили в оперативных службах региона, еще два человека смогли выбраться самостоятельно.

Как сообщила представитель тамбовского филиала ПАО "Квадра" Светлана Хабарова, угрозы жизни двух пострадавших работников нет. "Угрозы нет, они оба были в сознании", - сказала она.

Для ликвидации происшествия привлечено 44 человека и 16 единиц техники, в настоящий момент специалисты приступили к разбору завалов. Оборудование теплоцентрали выведено из работы, временно прекращена подача тепла и горячей воды жителям Тамбова в контуре ТЭЦ, в зоне которой находится 60% жилых домов и социальных объектов города.-0-