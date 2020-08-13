На трассе Киев-Одесса столкнулись два автобуса, есть погибшие

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировоградской области Украины столкнулись два автобуса, в результате погибли два человека, еще 10 получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям страны.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи села Большие Трояны Благовещенского района при участии автобусов "Киев - Одесса" и "Кошице (Словакия) - Одесса".

Для деблокировки пострадавших были привлечены трое спасателей и одна единица техники. Всех пострадавших госпитализировали.-0-