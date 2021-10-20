На трассе в Украине столкнулись 5 автомобилей, есть погибшие

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в результате ДТП на автодороге Киев - Одесса, еще восемь человек пострадали, сообщает УНН.

Отмечается, что в больницу с места аварии доставлены восемь человек с множенными травмами, рублеными ранами и переломами. Среди пострадавших пять несовершеннолетних в возрасте 15 и 16 лет.

Как информирует РБК-Украина, вблизи поселка Любашевка около 5.00 произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В полиции отметили, что на 313-м км автодороги Киев - Одесса на данный момент ограничено движение транспорта. Подробности случившегося устанавливаются.-0-