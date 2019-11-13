На трубопроводе в Египте прогремел взрыв - есть жертвы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек погибли, 15 пострадали в результате взрыва на трубопроводе в провинции Бухейра к северу от Каира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения и народонаселения страны.

По данным губернатора провинции Хишама Амны, утечка на топливопроводе, по которому из Александрии в Каир поступает бензин с октановым числом 95, произошла в результате попытки жителей местной деревни сделать незаконную врезку. Произошло воспламенение паров бензина, последовал взрыв.

В настоящее время силам гражданской обороны удалось локализовать пожар. Как сообщило в специальном заявлении Миннефти страны, "ситуация на этом участке трубопровода находится под контролем".-0-