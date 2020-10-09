На центральной площади Бишкека произошло столкновение митингующих

9 октября, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. На центральной площади Бишкека Ала-Тоо произошло столкновение митингующих. Протестующие стали закидывать друг друга камнями. Также бросают друг в друга бутылки.

На площади находились сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-премьер-министра Омурбека Бабанова, чуть позже туда подошли сторонники Садыра Жапарова, которые митинговали у Дома правительства. Протестующие начали вытеснять друг друга.

На данный момент площадь заняли сторонники Садыра Жапарова.

ТАСС с места событий сообщает, что на митинге на площади Ала-Тоо слышны выстрелы.

Ранее стало известно, что президент Кыргызстана вводит режим ЧП на территории Бишкека. Он будет действовать с 9 октября с 20.00 (17.00 по минскому времени). Отмечается, что чрезвычайное положение водится в связи со сложившейся ситуацией в стране, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков, в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации.-0-