На участке метро в Софии из-за повреждения рельсов на неделю приостановили движение

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20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение поездов приостановлено на одном участке метро в Софии из-за деформации рельсового пути, передает ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.
"Повреждение рельсового пути остановило движение на третьей линии метро. Движение поездов на участке временно приостановлено. Ремонт займет около недели", - сообщил телекомпании директор Софийского метрополитена Стоян Братоев.
Он уточнил, что передвижение пассажиров будет обеспечено автобусами. Причины происшествия выясняются.-0-