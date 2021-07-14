На Украине из-за долгов по зарплате бастуют шахтеры

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Украине в Кировоградской области работники шахт "Смолинская", "Новоконстантиновская" и "Ингульская" перекрыли трассу в знак протеста из-за задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в своем Facebook.

Накануне утром шахтеры отказались спускаться под землю. Протестующие требуют обеспечить стабильную работу предприятия и выплатить долги по заработной плате в размере 80 млн гривен (около $3 млн).

"Возле села Покровское и поселка Смолино Кировоградской области продолжается акция протеста работников госпредприятия "ВостГОК". Люди требуют от властей и администрации предприятия выплатить заработную плату, найти пути вывода госпредприятия из кризиса, обеспечив его стабильную работу", - сообщил Михаил Волынец. Он отметил, что горняки справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях.

Данные шахты входят в состав госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("Восточный ГОК").-0-