На Украине выявили, предположительно, новый штамм коронавируса

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые Украины передали во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном в Ивано-Франковской области. Это "комбовирус", имеющий признаки британского штамма, но со своими особенностями. Об этом сообщает ТАСС.

То, что выявили на Буковине, это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтвержден и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нем обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ.

4 марта на Украине был выявлен британский штамм коронавируса, его обнаружили в двух пробах из Ивано-Франковской области.

Ивано-Франковская область является одним из лидеров среди других регионов страны по количеству инфицированных и находится в красной зоне карантина. В области сложная ситуация с госпитализацией, там занято порядка 70-80% больничных койко-мест. Всего с начала пандемии на Украине общее число заразившихся достигло 1 467 548 человек, выздоровели 1 226 007 пациентов, умерли 28 433. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии.-0-