На улице голландского Утрехта обнаружили взрывчатку

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле одной из кофеен в голландском Утрехте в ночь на 1 апреля было найдено взрывчатое вещество, сообщает голландская онлайн-газета
Полиция ночью получила телефонное сообщение об опасной находке. На место происшествия прибыла служба по обезвреживанию взрывчатых веществ (EOD), которая доставила взрывчатку в безопасное место. Территория района была оцеплена примерно с 3.15 до 7.00 по местному времени.
Ведется следствие. Полиция просит помощи в расследовании у свидетелей, располагающих какими-либо данными или видеозаписями с места происшествия.
Как сообщалось, в трамвае голландского Утрехта днем 18 марта произошла стрельба. 37-летний подозреваемый открыл огонь, в результате погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Нападавший был задержан по горячим следам. По мнению следствия, атака в трамвае может быть квалифицирована как теракт.-0-
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