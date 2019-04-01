На улице голландского Утрехта обнаружили взрывчатку

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле одной из кофеен в голландском Утрехте в ночь на 1 апреля было найдено взрывчатое вещество, сообщает голландская онлайн-газета NU.nl .

Полиция ночью получила телефонное сообщение об опасной находке. На место происшествия прибыла служба по обезвреживанию взрывчатых веществ (EOD), которая доставила взрывчатку в безопасное место. Территория района была оцеплена примерно с 3.15 до 7.00 по местному времени.

Ведется следствие. Полиция просит помощи в расследовании у свидетелей, располагающих какими-либо данными или видеозаписями с места происшествия.

Как сообщалось, в трамвае голландского Утрехта днем 18 марта произошла стрельба. 37-летний подозреваемый открыл огонь, в результате погибли четыре человека, еще несколько получили ранения. Нападавший был задержан по горячим следам. По мнению следствия, атака в трамвае может быть квалифицирована как теракт.-0-