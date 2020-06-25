На улицы Парижа после карантина выехало рекордное количество велосипедистов

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На улицы Парижа после снятия карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, выехало рекордное количество велосипедистов, сообщает международное французское радио RFI.

По данным мэрии Парижа, за год популярность этого вида транспорта выросла почти вдвое. Ранее власти страны призывали граждан пересаживаться с машин на велосипеды, на эти цели было выделено 20 млн евро.

В мае 2020 года жители французской столицы пользовались велосипедами чаще, чем во время забастовок общественного транспорта. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в часы пик в будние дни количество людей, передвигающихся на велосипедах, выросло примерно вдвое, а в субботу и в воскресенье - в 4 и 3 соответственно.

После снятия карантинных мер власти Франции, а также представители части местных органов самоуправления пообещали повысить популярность велосипедов. На их ремонт каждому жителю страны выделили 50 евро. Ранее в Париже и столичном регионе уже начали выплачивать субсидии на покупку велосипедов в размере половины стоимости.

Мэр Парижа Анн Идальго обещает сделать велосипед основным видом личного транспорта. По ее мнению, в городе должно остаться как можно меньше автомобилей.-0-