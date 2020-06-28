На вечеринке в Бразилии погибли 4 человека

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли и еще 11 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в бразильском Рио-де-Жанейро. По информации портала G1, инцидент произошел на севере мегаполиса, передает ТАСС.

Несмотря на запрет на проведение массовых мероприятий в связи с эпидемией коронавируса, местные жители устроили вечеринку по празднованию традиционных июньских праздников. Как сообщает портал, после полуночи к месту празднования приехал автомобиль, из которого открыли стрельбу по людям.

"Пострадавших доставили в местное отделение скорой помощи, четверо из них скончались от ран", - цитирует G1 сообщение полиции.

Начато следствие.-0-