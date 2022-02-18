На Великобританию надвигается сильная буря

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Великобритании готовятся к буре "Юнис", которая может стать самой сильной за последние 30 лет, сообщает ТАСС.

По прогнозам синоптиков, непогода обрушится сегодня. В графствах Девоншир и Корнуолл на юго-западе страны и на южном побережье Уэльса скорость ветра может превысить 140 км/час. Там объявлен красный уровень опасности. Власти рекомендуют жителям оставаться дома. В Уэльсе закрыты школы и отменены все железнодорожные поездки сегодня в первой половине дня.

Практически на всей территории Англии с 05.00 до 21.00 (с 08.00 до 00.00 мск) объявили оранжевый уровень опасности.

По данным газеты The Daily Telegraph, "Юнис" может стать самой сильной бурей за последние более чем 30 лет.-0-