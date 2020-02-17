На Великобританию обрушился шторм "Деннис", есть погибшие

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великобритания переживает второй сильнейший шторм за месяц. В минувшие выходные "Сиара" привела к затоплениям по всему королевству, а сейчас "Деннис" вызвал потопы и оползни в Англии и на юге Уэльса, сообщает BBC .

В результате шторма "Деннис" в разных частях Великобритании погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. В частности, на юге Уэльса реки вышли из берегов, в одной из них 16 февраля выловили тело мужчины.

Дома затопило и в Англии. Жителей 594 населенных пунктов страны предупредили об угрозе затопления - это рекордный показатель за всю историю наблюдений. Спасатели проводят эвакуацию в населенных пунктах, где потопы угрожают жизни людей. В некоторых частях Великобритании преграды против затопления помогает строить армия.

Местами порывы ветра достигали 40 м/с. На десятках направлений в южном Уэльсе, а также некоторых районах Англии и Шотландии было отменено движение поездов. Из-за шторма 16 февраля были отменены сотни авиарейсов. Одна только авиакомпания Easyjet аннулировала более 230 авиарейсов, ее примеру последовали и другие авиаперевозчики.

Британские метеорологи предупреждают, что шторм еще не достиг своего пика, он придется на 17 и 18 февраля. Британский Красный Крест обратился к населению с предупреждением быть готовым к худшему.

Как сообщалось, в минувшие выходные на Великобританию, Германию, Чехию, Польшу и другие страны Европы обрушился шторм "Сиара". Он привел к затоплению сотен домов, оставил миллионы пользователей без электричества. Около 10 человек стали жертвами стихийного бедствия.-0-