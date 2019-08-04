На Вьетнам обрушился тропический шторм "Вифа"

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Вифа" обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа на северо-востоке Вьетнама, вызвав наводнения и оползни, сообщает телеканал
Жертвой тропического шторма "Вифа" (Wipha) стал один человек, еще 13 пропали без вести. Сейчас их ищут спасатели, но бушующая стихия затрудняет проведение операций.
Наводнение началось, когда люди спали, поэтому у них было мало времени на свое спасение.
Буря вызвала сильные ливни, которые затопили улицы и десятки домов. В некоторых регионах оползни размыли дороги и парализовали транспортное движение. В столице Вьетнама Ханое ураганный ветер вырвал с корнями десятки деревьев В течение следующих суток синоптики прогнозируют сильный ветер и высокие волны в прибрежных районах Вьетнама.-0-
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