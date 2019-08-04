На Вьетнам обрушился тропический шторм "Вифа"

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Вифа" обрушился на побережье провинций Куангнинь и Тханьхоа на северо-востоке Вьетнама, вызвав наводнения и оползни, сообщает телеканал "МИР 24" .

Жертвой тропического шторма "Вифа" (Wipha) стал один человек, еще 13 пропали без вести. Сейчас их ищут спасатели, но бушующая стихия затрудняет проведение операций.

Наводнение началось, когда люди спали, поэтому у них было мало времени на свое спасение.

Буря вызвала сильные ливни, которые затопили улицы и десятки домов. В некоторых регионах оползни размыли дороги и парализовали транспортное движение. В столице Вьетнама Ханое ураганный ветер вырвал с корнями десятки деревьев В течение следующих суток синоптики прогнозируют сильный ветер и высокие волны в прибрежных районах Вьетнама.-0-