5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезде в Нью-Йорк установят пункты проверки на коронавирус, сообщает New York Post со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

Контрольно-пропускные пункты будут установлены возле основных мостов и ​​тоннелей на въезде в город. "Идея в том, что мы не хотим наказывать людей, - сказал Билл де Блазио. - Мы хотим убедиться, что они соблюдают правила".

Тем, кто будет уличен в нарушении карантина, грозят штрафы до $10 тыс. Путешественники, которые летят через аэропорты Нью-Йорка, должны заполнить специальную форму для туристов, иначе им грозит штраф в размере $2 тыс.

Шериф Нью-Йорка Джозеф Фусито пояснил, что проверять машины для проверки на ключевых въездах будут выборочно, например, каждое шестое или восьмое транспортное средство.

Каждый пятый новый случай COVID-19 в Нью-Йорке выявляют у приехавших из других штатов.-0-