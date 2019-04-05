На военно-морской базе в США произошла стрельба

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На военно-морской базе в штате Вирджиния (США) сегодня произошел инцидент со стрельбой. Об этом на официальной странице Naval Air Station Oceana в Facebook написал командующий базой капитан Чэд Винселетти, сообщает БЕЛТА.
В сообщении говорится, что мужчина-моряк несколько раз стрелял в женщину-сослуживца. В результате трагедии жертва была доставлена в больницу Вирджинии-Бич, ее жизнь вне опасности.
"Стрелок был вооружен одним пистолетом и не имел никакого дополнительного оружия или боеприпасов. Его оперативно ликвидировали сотрудники службы безопасности базы", - отметил Чэд Винселетти.-0-
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