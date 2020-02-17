На восстановление Албании после землетрясения собрано более 1 миллиарда евро

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брюсселе состоялась международная донорская конференция для Албании. Ее участники собрали более €1 млрд для помощи стране в преодолении последствий землетрясения, произошедшего в ноябре 2019 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter-аккаунте.

В мероприятии приняли участие страны-члены ЕС, государства Западных Балкан, а также международные организации, включая ООН и Всемирный банк.

Землетрясение в Албании нанесло существенный ущерб стране: было повреждено около 83 тыс. зданий, разрушено полностью более 11 тыс.-0-

Ущерб от землетрясения в Албании оценили более чем в миллиард долларов Доклад по оценке ущерба от землетрясения, представленный 5 февраля, был подготовлен ​​60 албанскими и международными экспертами ЕС, Всемирного банка и Организации Объединенных Наций.