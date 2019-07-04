На восстановление Арыси в Казахстане потребуется около $90 млн

4 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. На восстановление города Арысь в Туркестанской области Казахстана, где произошел взрыв боеприпасов в воинской части, потребуется около $90 млн, сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

"По городу Арыси, по предварительным расчетам, на 1 июля необходимо 34,5 млрд тенге (около $90 млн. - Прим. БЕЛТА), в том числе для выплаты каждому жителю по 100 тыс. тенге (около $260)", - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, необходимо восстановить 7 709 жилых домов, из них 49 разрушено. "Для их восстановления необходимо 19,2 млрд тенге (около $50 млн), 50% средств планируется обеспечить за счет бюджетов регионов, 50% - из резерва правительства. Также понадобятся средства на восстановление 66 социальных объектов, из них 54 объекта образования, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта, а также электрических сетей, теплоснабжения, на ремонт инфраструктуры", - добавил глава Минфина.

По состоянию на 4 июля о текущем состоянии города рассказали представители местной власти. "В Арыси военнослужащие проводят работы по обследованию и очистке территории города. В результате обнаружено более 28 тыс. боеприпасов, очистка территорий от взрывоопасных предметов завершена. Проведен полный мониторинг радиационной, биологической обстановки города. Радиационная обстановка в городе стабильная", - заявил представитель Минобороны Казахстана Ермиян Бятов.

Мэр Арыси Мурат Кадырбек отметил, что к восстановительным работам приступили 170 строительных бригад, ремонтные работы ведутся в 748 домах, все работы завершат в течение месяца.

24 июня на одном из складов боеприпасов в воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв. В результате ЧП погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих. Около 41 тыс. местных жителей были эвакуированы в близлежащие населенные пункты, 28 июня им разрешили вернуться в свои дома.-0-