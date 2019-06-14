На восстановление собора Парижской Богоматери внесены лишь 9% пожертвований из обещанных

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спустя почти два месяца после пожара в Нотр-Дам-де-Пари на реконструкцию собора получены лишь около 80 млн евро пожертвований из 850 млн, обещанных благотворительным фондам и государству. Об этом сообщает французская радиосеть France Info .

Средства на восстановление Нотр-Дам-де-Пари вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. По состоянию на 14 июня благотворительная сеть Fondation de France подтвердила получение 9 млн евро из обещанных 29 млн, фонд "Наследие" - 54,5 млн евро из 221 млн, фонд Notre-Dame - 15 млн евро из 395 млн, Центр национальных памятников Франции - 3,5 млн евро из 4,5 млн. Уточняется, что пожертвования в размере 200 млн евро от семьи Арно и принадлежащей ей группы Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) и 100 млн евро от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющего компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой.

Некоторые компании и частные лица уже заявили об отказе от намерений вносить пожертвования на восстановление собора, поскольку, по их словам, кампания по сбору средств проходит успешно и без их участия.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло во время ремонтных работ на верхних уровнях здания. Наиболее вероятной причиной пожара считается несчастный случай. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль собора, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор Парижской Богоматери должен быть восстановлен в течение пяти лет.-0-