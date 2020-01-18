На восточное побережье Австралии обрушились ливни и паводки

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ливни и паводки обрушились на штат Квинсленд на восточном побережье Австралии, сообщает новостной портал news.com.au.

В городах на юго-востоке штата закрыты парки. Отмечаются серьезные перебои в движении транспорта, люди вынуждены передвигаться по затопленным дорогам на лодках. Специалисты утверждают, что такие ливни бывают раз в сто лет.

Вместе с тем в соседних штатах Новый Южный Уэльс и Виктория продолжают гореть леса. Многие жители штатов остаются без электричества.

Как сообщалось, в результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, более 1 млрд животных, около 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 28 человек.-0-