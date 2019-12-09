На востоке Афганистана ликвидированы 25 боевиков "Талибана"

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 25 боевиков движения "Талибан" были ликвидированы во время операции по зачистке в провинции Вардак на востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел страны Насрата Рахими сообщает агентство "Синьхуа".

"Главная база боевиков была уничтожена в ходе операции, проведенной заместителем министра внутренних дел генералом Гошалом Садатом", - отметил представитель. По его словам, операция будет продолжаться, пока не будет зачищен весь район.

О жертвах среди сотрудников сил безопасности не сообщается.-0-