На востоке Афганистана при взрыве бомбы погибли 10 мирных жителей

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 мирных жителей погибли при взрыве придорожной бомбы в провинции Хост на востоке Афганистана, сообщает телеканал France 24.

Инцидент произошел 17 декабря. Уточняется, что все 10 погибших были членами одной семьи. Они направлялись на похороны в провинцию Логар на востоке Афганистана, когда рядом с их автомобилем взорвалась придорожная бомба.

"Среди погибших - пятеро мужчин, две женщины и трое детей из одной семьи", - уточнил Талиб Мангал, представитель администрации провинции Хост.

Начальник пресс-центра МВД Афганистана Нусрат Рахими рассказал, что, по предварительной версии, организаторами теракта были талибы. Однако пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за атаку.

Хост находится к юго-востоку от Кабула и граничит с Пакистаном.-0-