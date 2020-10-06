На востоке Афганистана прогремел взрыв, есть жертвы

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек погибли или пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Мехтарлам, административном центре провинции Лагман на востоке Афганистана. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

"Взрыв произошел около 10:00 по местному времени. Целью нападения была колонна местного губернатора, двигавшаяся по дороге. Чиновник избежал нападения, однако пострадали прохожие и полицейские, охранявшие конвой", -- сообщил агентству сотрудник полиции. Взрыв поднял в небо столб густого дыма и вызвал панику.

Сотрудники сил безопасности оцепили район.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за происшествие.-0-