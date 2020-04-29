На востоке Афганистана прогремел взрыв, погибли мирные жители

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник подорвал себя в провинции Кабул недалеко от столицы Афганистана. Три человека погибли, еще 15 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на МВД Афганистана.

"Утром 29 апреля террорист-смертник совершил взрыв рядом с толпой мирных жителей в районе Риш-Хор в 11 км к югу от Кабула", - заявил официальный представитель Министерства внутренних дел Тарик Ариан.

Афганский телеканал ToloNEWS сообщает, что инцидент произошел неподалеку от базы подразделения спецназа.

Ни одна террористическая группировка, включая талибов, пока не взяла на себя ответственность за это нападение.-0-