На востоке Афганистана прогремел взрыв, среди погибших дети

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Джелалабаде (столица провинции Нангархар, Афганистан) сегодня произошел теракт. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 27 ранены, сообщает Reuters .

Уточняется, что взрыв прогремел рядом с микроавтобусом, в котором ехали новобранцы Военных сил Афганистана. Бомба была заложена в трехколесном транспортном средстве, похожем на рикшу, рассказал представитель губернатора провинции Нангархар Аттаулла Хогьяни.

Как сообщают местные источники, среди погибших - новобранцы и гражданские лица, в том числе дети. Некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.-0-