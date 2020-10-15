На востоке Чехии из-за проливных дождей началось наводнение

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проливные дожди привели к наводнению на востоке Чехии, уровень воды в некоторых реках достиг критической отметки, сообщает "Чешское радио".

Уровень воды в реках наиболее ощутимо поднялся из-за обильного дождя 14 октября. Под водой оказались дороги, поля, сады и огороды, затоплены подвалы частных домов. За сутки пожарные бригады совершили десятки выездов. Они откачивали воду из затопленных помещений, строили дамбы из мешков с песком и очищали водосточные трубы.

По данным Гидрометцентра Чехии, уровень воды в реках Бечве, Опаве, Хрудимке, Новоградке, Мораве и Немошице достиг третьей, самой высокой, степени. Вторая степень была зафиксирована в Одре, Свратке и Тиха-Орлице.

Синоптики прогнозируют, что паводковая ситуация на востоке Чехии будет сохраняться еще несколько дней. В зоне риска находится Зноймо, Моравский Крумлов и почти весь край Высочина. На востоке и севере Чехии предупреждение о паводковой активности распространяются на Пардубице, Градец-Кралове и восточную часть Либерецкого края.-0-