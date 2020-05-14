На востоке Филиппин из-за тайфуна эвакуировали более 200 тыс. человек

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Филиппинские власти эвакуировали из прибрежных и горных районов страны свыше 200 тыс. человек из-за тайфуна "Вонфон" (местное название "Амбо"). Об этом сообщает Reuters.

Государственная метеослужба Филиппин сообщила, что тайфун "Вонфон" обрушился на восточные районы страны 14 мая, принеся с собой ливни и ураганные ветры с порывами до 190 км/ч. В пострадавших регионах ожидаются наводнения и оползни. Прогнозируется, что 15 или 16 мая тайфун может обрушиться на столицу Филиппин Манилу.

Власти провинции Восточный Самар (остров Самар) сообщают о двух пропавших без вести и одном раненом в результате стихии. На всей территории провинции в данный момент нет электричества, в некоторых районах повреждены объекты инфраструктуры.

Эвакуированных из опасных районов жителей временно расположили в специальных центрах, оборудованных в основном в учреждениях образования. При этом власти просят всех по-прежнему соблюдать меры социального дистанцирования, поскольку опасаются распространения COVID-19.

"Вонфон" - первый в этом году тропический шторм, обрушившийся на Филиппины. В среднем на архипелаге фиксируется 20 тайфунов в год. Наиболее разрушительным и смертоносным за всю историю Филиппин стал супертайфун "Хайян", обрушившийся на острова Самар и Лейте в ноябре 2013 года. Тогда погибли около 7 тыс. человек, более 200 тыс. семей остались без крова.-0-