На востоке Индии из-за ударов молний за сутки погибли 17 человек

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штате Бихар (Индия) за последние сутки из-за ударов молний по меньшей мере погибли 17 человек, сообщает индийский телеканал Zee News .

Уточняется, что среди погибших есть дети. Инциденты произошли в разных районах штата и во время сильных ливней.

В некоторых районах Бихара наблюдаются наводнения из-за поднятия уровня воды в реках. Центральная комиссия по водным ресурсам Индии (CWC) предупреждает о наводнениях во всех районов Бихара вдоль реки Ганг от Буксара до Бхагалпура и заявила, что ситуация вдоль русла рек должна тщательно контролироваться.-0-