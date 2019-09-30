На востоке Индии потерпело крушение судно с 50 пассажирами

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно, перевозившее около 50 пассажиров, затонуло на востоке муниципалитета Мединипура (штат Западная Бенгалия, Индия), сообщает индийский телеканал NDTV .

Инцидент произошел сегодня около 9.30 по местному времени. По предварительной версии, причиной крушения перегруженного судна стало сильное течение реки Рупнараян.

Полиция незамедлительно прибыла на место ЧП, в результате были спасены 15 пассажиров, все они госпитализированы. Поиски еще 35 человек продолжаются.-0-