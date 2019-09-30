На востоке Индии потерпело крушение судно с 50 пассажирами

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30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно, перевозившее около 50 пассажиров, затонуло на востоке муниципалитета Мединипура (штат Западная Бенгалия, Индия), сообщает индийский телеканал
Инцидент произошел сегодня около 9.30 по местному времени. По предварительной версии, причиной крушения перегруженного судна стало сильное течение реки Рупнараян.
Полиция незамедлительно прибыла на место ЧП, в результате были спасены 15 пассажиров, все они госпитализированы. Поиски еще 35 человек продолжаются.-0-