На востоке Китая 5 человек погибли при взрыве на фабрике

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек погибли и трое пострадали в результате взрыва на фабрике в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Взрыв произошел накануне вечером в цеху завода по производству перлита, расположенном в городе Цинчжоу. Трое пострадавших, получившие легкие травмы, находились за пределами цеха.

Предварительное расследование показало, что авария была вызвана утечкой в резервуаре сжиженного газа. Владелец фабрики задержан. Проводится расследование.-0-