На востоке Китая затонуло судно: 7 человек погибли и 2 пропали без вести

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Китая у побережья провинции Шаньдун из-за сильного ветра затонуло судно, сообщило агентство "Синьхуа".
По его информации, крушение судна, на котором находились 9 человек, произошло в морской акватории недалеко от порта Жичжао. Во время ЧП скорость ветра на воде достигала 50 м/с. В результате происшествия семь человек погибли, еще двое пропали без вести, ведутся их поиски.-0-
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