На востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На востоке Тайваня пассажирский поезд сошел с рельсов. По предварительной информации, есть жертвы, сообщает ТАСС со ссылкой на центральное информационное агентство острова.

Железнодорожная авария произошла на территории уезда Хуалянь при въезде в горный туннель. В восьми вагонах состава, который направлялся в юго-восточный уезд Тайдун, находились более 350 пассажиров. Спасатели в настоящее время эвакуировали около 60 человек из первых трех вагонов. По предварительным данным, некоторые вагоны деформировались от удара о стену туннеля.

По данным агентства Reuters, не менее четырех человек погибли, около 20 ранены.-0-