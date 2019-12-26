На востоке Турции перевернулся катер с мигрантами, 7 погибших

26 декабря, Минск /БЕЛТА - АНАДОЛУ/. На озере Ван на востоке Турции перевернулся катер с нелегальными мигрантами, погибли семь человек, еще 64 удалось спастись.

Инцидент произошел 26 декабря около 2.30 по местному времени у берегов Адилджеваза (провинция Битлис). Судно перевозило нелегальных мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана и перевернулось, когда приближалось к берегу. Спасатели извлекли из воды тела пяти человек, двое пострадавших позже скончались в больнице Адилджеваза.

Силы жандармерии и спасатели продолжают поисково-спасательные работы.

Ведется расследование.-0-