На вручении премии "Оскар" впервые объявят лучший фильм по мнению зрителей

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На церемонии вручения премии "Оскар" впервые объявят фильм, который будет выбран лучшим по мнению зрителей в Twitter. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

С 14 февраля по 3 марта пользователи Twitter смогут голосовать за свои любимые фильмы, выпущенные в 2021 году, независимо от того, были ли они номинированы на премию, используя под постом хештег #OscarsFanFavorite. Картина, набравшая наибольшее количество голосов, не получит статуэтку, но будет отмечена во время мероприятия. Также пользователи соцсети смогут твитнуть свои любимые сцены из фильмов, которые вышли в 2021 году, под хештегом #OscarsCheerMoment. Сцены-победители будут показаны на церемонии вручения "Оскара" вместе с комментариями фанатов.

Приятным подарком для трех пользователей, которые примут участие в голосовании и будут выбраны случайно, станет приглашение на следующую церемонию награждений с оплатой всех расходов, включая билет до Лос-Анджелеса. Также еще пять участников получат бесплатные билеты в кинотеатры на год, подписку на стриминговые сервисы и сувениры из магазина при музее Академии киноискусств.

94-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет 27 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. Ведущими мероприятия станут комик Эми Шумер, а также актрисы Реджина Холл и Ванда Сайкс.-0-

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