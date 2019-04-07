На всей территории Судана отключили электричество

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство водных ресурсов, ирригации и электрификации Судана сообщило 7 апреля об отключении электричества на всей территории страны, сообщает агентство Reuters . По его данным, инженеры и техники пытаются восстановить подачу электроэнергии.

С начала 2018 года это уже пятое полное отключение электричества в Судане: два случая были зафиксированы в январе и феврале 2018 года, третий - в январе 2019 года, четвертый - в феврале.

В настоящий момент в Судане установилась жаркая погода. Согласно данным метеорологической службы, в некоторых районах страны температура воздуха превышает 40 градусов.-0-