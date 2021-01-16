На выборах президента Кыргызстана Садыр Жапаров набрал 79,23% голосов

16 января, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. При обработке Центральной избирательной комиссией Кыргызстана (ЦИК) 99,7% бюллетеней Садыр Жапаров на досрочных выборах президента страны набрал 79,23% голосов избирателей.

Явка составила 39,15%.

По данным ЦИК, 81,49% избирателей проголосовали за президентскую форму правления и 10,92% - за парламентскую.

10 января в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране - президентскую или парламентскую.-0-