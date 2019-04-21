21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выборах президента Украины проголосовало почти 20% избирателей, сообщает Укринформ со ссылкой на данные ЦИК по состоянию на 11 часов.

По данным 194 избирательных округов, самые активные избиратели в Запорожской области - 24,62%, а также Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Луганской, где проголосовало около 22%. Ниже активность в Киеве - 16,5 %. А наименьшая явка избирателей в Закарпатской области - 8,6%.

В выборах участвуют два кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов, - шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. К слову, они уже проголосовали. Владимир Зеленский сделал свой выбор на киевском избирательном участке в Оболонском районе в помещении колледжа морского и речного флота. А Петр Порошенко - на избирательном участке, расположенном в Центральном доме офицеров Вооруженных сил в Киеве.

Голосование продлится до 20 часов, на зарубежных избирательных участках будет проводиться по местному времени страны пребывания.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом работает 101 избирательный участок.

ЦИК должен объявить результаты повторного голосования на выборах президента Украины не позднее чем на десятый день со дня голосования. А новоизбранный президент вступит в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления итогов выборов.-0-