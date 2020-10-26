На выборах в США досрочно проголосовали более 59 млн человек

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 59 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 25 октября подсчеты на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В США досрочно проголосовали 59,035 человек. Лидирующим по числу избирателей штатом, где американцы досрочно отдали свой голос на выборах, остается Техас - 7,193 млн человек. Затем идут штаты Калифорния (6,500 млн), Флорида (5,722 млн) и Северная Каролина (3,100 млн). В штатах Джорджия, Мичиган, Висконсин, Вирджиния, Иллинойс, Огайо, Пенсильвания, Теннесси, Нью-Джерси, Аризона, Колорадо, Вашингтон, Миннесота, Массачусетс количество досрочно сделавших свой выбор превышает миллион.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября, где будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-