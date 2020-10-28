На выборах в США досрочно проголосовали более 68 млн человек

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 68 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 27 октября подсчеты на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

В США досрочно проголосовали уже 68 594 113 человек. Лидирующим по числу избирателей штатом, где американцы досрочно отдали свой голос на выборах, остается Техас - 7,802 млн человек. Затем идут штаты Калифорния (7,402 млн), Флорида (6,427 млн) и Северная Каролина (3,411 млн). Число досрочно сделавших свой выбор превышает миллион как минимум в 16 штатах, в том числе в Джорджии, Вирджинии, Иллинойсе, Огайо, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вашингтоне, Массачусетсе, Нью-Йорке.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября, где будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-