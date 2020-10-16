На выборах в США досрочно проголосовали свыше 21 млн человек

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 21 млн американцев досрочно проголосовали на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие подсчеты, опубликованные сегодня на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

По его данным, в США досрочно проголосовали уже 21,867 млн человек по сравнению с 14,208 млн гражданами 14 октября. Штатом, который лидирует по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стал Техас - там проголосовали уже 2,44 млн американцев. Следом идут штаты Калифорния (2,382 млн), Флорида (2,274 млн) и Нью-Джерси (1,293 млн). В Мичигане и Миннесоте сделали свой выбор более 1,3 млн и 911 тыс. американцев соответственно.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября, где будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.-0-