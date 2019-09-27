На западе Чехии разбился небольшой самолет, есть погибшие

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился возле села Петровице в Клатовском районе на западе Чехии. Два человека погибли, сообщает чешский новостной портал Aktualne.cz .

Уточняется, что легкий самолет отправил аварийный сигнал GPS 26 сентября около 20.30 по местному времени. К поискам, которые велись в течение всей ночи, был привлечен военный вертолет. Самолет был обнаружен сегодня утром. На борту находились 38-летняя женщина и 66-летний мужчина, они погибли.

Причины аварии выясняются.-0-