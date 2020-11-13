На западе Франции неизвестные напали с ножом на 16-летнего юношу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападение на 16-летнего юношу совершено сегодня днем недалеко от школы в коммуне Аврилле (департамент Мен и Луара, Франция). Об этом сообщает французский телеканал BFM TV.

Отмечается, что нападавшие нанесли парню несколько ножевых ранений, после чего скрылись с места преступления. По предварительным данным, злоумышленников было трое, их поиски сейчас ведет полиция. Мотивы нападавших устанавливаются.

Состояние подростка оценивается как критическое, он доставлен в госпиталь.-0-