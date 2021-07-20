На западе Франции снова вводят обязательное ношение масок на улице

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На западе Франции в Приморской Шаранте и в 45 туристических городах с 20 июля власти снова вводят обязательное ношение масок на открытом воздухе, сообщает Le Figaro.

Ношение масок станет обязательным во всех туристических городах от острова Иль-д'Олерон до приморских курортов Руайан и Шателайон-Пляж, кроме пляжей, парков, садов и лесов, для всех людей в возрасте старше 11 лет.

В Приморской Шаранте в общей сложности из-за ухудшения эпидемиологической ситуации пришлось закрыть около 20 баров и ресторанов, это связано с очень быстрым распространением варианта дельта, сообщил представитель префектуры.

Отмечается, что в Приморской Шаранте уровень заболеваемости достиг 145,4 случая на 100 тыс. жителей 19 июля. "Ухудшение ситуации связано с нарушением ограничительных мер и очень быстрым распространением варианта дельта", - говорится в пресс-релизе префектуры.

Ранее сообщалось, что власти Франции объявили о начале четвертой волны коронавируса в связи с ежедневной регистрацией около 10 тыс. случаев COVID-19.-0-