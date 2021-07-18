На западе Германии произошел разлив нефти в результате наводнения

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разрушительное наводнение на территории Германии привело к разливу нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Об этом сообщает ТАСС ссылкой на окружное управление Кельна.

Из-за стихии было затоплено несколько предприятий к югу от Хюккесвагена. Это привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. При этом уточняется, что нефть поступила в главную запруду реки Вибах. В настоящее время ведется отбор проб воды и воздуха для определения концентрации загрязнителей. В этой связи на текущий момент использование водохранилища в рекреационных целях запрещено.

С понедельника на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Кроме того, в субботу вечером управление кризисными ситуациями в городе Траунштайн сообщило, что из-за наводнения режим ЧС объявлен на юго-востоке Баварии в районе Берхтесгаденер-Ланд. От последствий разгула стихии в Германии, по последним данным, погибли более 155 человек, в основном в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.-0-